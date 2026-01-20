Стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области в декабре выросла в два раза

Годовая стоимость полисов ОСАГО в Новосибирской области в декабре 2025 года выросла более чем в два раза по сравнению с ноябрем 2025 года. Тариф составил 38 тыс. руб., тогда как месяцем ранее он был ниже — 16,5 тыс. руб., следует из публикации Новосибирскстата.

По данным маркетплейса «Финуслуги», Новосибирская область стала лидером по стоимости автострахования ОСАГО в России.

Стоимость полиса зависит от территориального коэффициента (КТ), который устанавливается Центробанком и учитывает размер финансовых рисков по регионам. С 9 декабря прошлого года регулятор в два раза повысил коэффициент территории в двух регионах — Новосибирской области и Республике Ингушетия.

В качестве причины ЦБ указал на высокие риски мошеннических действий, которые регистрируются в регионе более пяти лет. Так, средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области в 2025 году достигла 159,5 тыс. руб., что в полтора раза превышает показатель по России в целом. Частота урегулированных страховых случаев — 7,1%, что тоже значительно выше среднего по стране (4,9%). Доля страховых случаев по признаку неоднократности убытков равна 19,9%, что вчетверо выше среднероссийского значения.

Лолита Белова