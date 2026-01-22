Лицей № 37 Нижнекамска выделил на охрану в 2026 году 1,4 млн рублей

Многопрофильный лицей № 37 Нижнекамска, где подросток с ножом напал на сотрудницу школы, ранее заключил контракт на оказание охранных услуг на сумму 1,4 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Контракт был подписан 12 января 2026 года. Исполнителем услуг стало частное охранное предприятие «Империя».

Согласно договору, охрану учебного заведения должны осуществлять с 12 января по 30 декабря 2026 года два охранника с 7:00 до 19:00 шесть дней в неделю.

В обязанности сотрудников входит обеспечение безопасности учащихся и персонала, контроль пропускного режима, охрана имущества, предотвращение проникновения посторонних лиц, реагирование на чрезвычайные ситуации, а также работа с системами сигнализации и пожаротушения. В документации указаны требования по антитеррористической защищенности и соблюдению внутриобъектового режима.

Ранее сообщалось, что в лицее № 37 Нижнекамска 13-летний подросток напал с ножом на уборщицу.

Анна Кайдалова