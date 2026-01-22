Спецслужбы Молдавии опровергли знакомство с задержанным в Москве россиянином

Служба информации и безопасности Молдавии заявила, что задержанный в Москве по подозрению в работе на нее мужчина не имеет отношения к спецслужбам республики. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

«Подобные заявления представляют собой попытку манипулировать общественным мнением и обострить региональную ситуацию», — подчеркнули в ведомстве.

ФСБ сообщила о задержании гражданина России, которого подозревают в работе на молдавские спецслужбы. По версии ведомства, мужчина собирался выполнить задание, «направленное против безопасности России».