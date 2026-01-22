ФСБ задержала в Москве предполагаемого агента молдавских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Москве россиянина, предположительно, работавшего на Службу информации и безопасности Молдавии. По версии ФСБ, мужчина планировал выполнить задание, «направленное против безопасности России». Он задержан.

ФСБ сообщила, что гражданин России прибыл в столицу в декабре 2025 года, какие-либо детали о нем не приводятся. У мужчины изъяли средства связи, в которых обнаружили переписку с сотрудником молдавской спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранным государством или иностранной организацией; наказание — до 8 лет лишения свободы). Мужчина арестован и «дает признательные показания», уточняется в пресс-релизе ФСБ (есть у «Ъ»).

На видео с допроса фигурант заявил, что «ему пришлось дать согласие» на сотрудничество с молдавской разведкой. Он рассказал, что встречался с сотрудником спецслужбы республики «примерно раз в полтора-два месяца».

В мае 2025 года в Москве были задержаны два агента молдавской разведки, прибывшие в Россию по поддельным документам. В отношении них возбудили дело по той же статье, они также находятся под арестом.