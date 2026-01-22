Суд отправил под домашний арест владельца воронежской сети АЗС

Главе топливной сети «Калина ойл» Валерию Борисову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Она будет действовать до 14 марта, рассказали «Ъ-Черноземье» в Центральном райсуде Воронежа.

Господину Борисову вменяется участие в незаконной банковской деятельности, выразившейся в обналичивании денег (ст. 172 УК РФ, до семи лет колонии). Его задержали сотрудники управления ФСБ по Воронежской области. В связанных с предпринимателем фирмах и у их контрагентов, по данным «Ъ-Черноземье», было проведено порядка трех десятков обысков.

Топливная компания «Калина Ойл» была основана в 2002 году. На сегодняшний день она владеет сетью из более чем 80 заправок, расположенных в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях.

В 2019 году Центральный райсуд Воронежа назначил Валерию Борисову два года колонии за мошенничество с НДС (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установил суд, он незаконно возместил 65 млн руб. На предварительном следствии бизнесмен признал вину и погасил ущерб.

Владимир Зоркий