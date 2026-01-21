Топливо шло в кэш

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали в Воронеже основателя и бенефициара топливной компании «Калина ойл» Валерия Борисова. В компаниях, входящих в структуру его бизнеса, прошли обыски, сам предприниматель помещен в изолятор временного содержания. По неофициальной информации, ему вменяется незаконная банковская деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств. Для господина Борисова это уже второе уголовное дело: в 2019 году он получил два года колонии за мошенническое возмещение НДС.

Владелец диверсифицированных активов в Воронеже (на фото — БЦ «Калина Hall») Валерий Борисов вновь привлек внимание ФСБ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среду, 21 января, стало известно о задержании в Воронеже главы сети АЗС «Калина ойл» Валерия Борисова. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в правоохранительных органах. По словам собеседников на топливном рынке, по нескольким адресам компаний, входящих в структуру бизнеса предпринимателя, прошла серия обысков.

В настоящее время господин Борисов находится в изоляторе временного содержания. По данным «Ъ-Черноземье», следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы, но подтвержденной информации о вменяемой предпринимателю части статьи нет). Расследование осуществляет управление ФСБ по Воронежской области.

Официальных сообщений о задержании и проведении оперативных мероприятий пока не поступало. Мера пресечения предпринимателю не избрана.

Топливная компания «Калина ойл» основана в Воронеже в 2002 году. Сейчас сеть насчитывает более 80 автозаправочных станций в нескольких регионах РФ — Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях. Согласно данным Kartoteka.ru, господин Борисов и члены его семьи управляют топливными и сопутствующими компаниями в разных субъектах страны, в том числе в Республике Калмыкия. Сам предприниматель также зарегистрирован в статусе индивидуального предпринимателя. При этом, судя по материалам арбитражных дел с его участием, он имеет регистрацию в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. В рамках спора с депутатом Курского городского собрания Людмилой Шашенковой из-за ресторана, расположенного рядом с АЗС, господин Борисов ходатайствовал о передаче дела в суд по месту регистрации, однако это требование было отклонено.

Впервые фигурантом уголовного дела господин Борисов стал в 2018 году. Тогда региональное управление Следственного комитета России на основании материалов налоговой проверки и УФСБ возбудило в отношении него дело о мошенническом возмещении НДС. Следствие полагало, что с помощью цепочки фиктивных сделок по продаже АЗС и топлива предприниматель незаконно возместил около 65 млн руб. После задержания в августе того года он признал вину и возместил ущерб, в связи с чем под стражу помещен не был.

Однако в начале 2019 года глава «Калины ойл» оказался в СИЗО. Он нарушил ранее установленные запреты, выехав в Германию. Предпринимателя арестовали на четыре месяца, после чего освободили под залог в размере 3 млн руб. Осенью того же года Центральный районный суд Воронежа в особом порядке рассмотрел его дело и назначил наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Фактически отбывать наказание в колонии Валерию Борисову не пришлось. В мае 2020 года Советский районный суд Воронежа удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении из следственного изолятора №3, где он оставался после вынесения приговора. С учетом перерасчета — один день в СИЗО за полтора дня в колонии — на тот момент ему оставалось провести в заключении чуть более шести месяцев. В изоляторе предприниматель работал в хозяйственном отряде, а после освобождения планировал трудоустроиться логистом в ООО «Премиум-терминал». Администрация СИЗО трижды поощряла его за добросовестное отношение к труду и поддержала досрочное освобождение.

В заявлении в суд господин Борисов шесть лет назад указывал, что встал на путь исправления.

Владимир Зоркий