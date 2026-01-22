В Омске вынесен приговор по делу о переводе $500 на счет ВСУ

Омский областной суд вынес заочный приговор по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) в отношении 52-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, осенью 2022 года подсудимый, являясь противником специальной военной операции, перевел со своей банковской карты на счет вооруженных сил Украины $500. Отмечается, что обвиняемый с 2022 года находится за границей и объявлен в розыск.

Омичу назначили 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Также суд постановил взыскать с осужденного 30 тыс. руб. — эквивалент переведенных им ВСУ денежных средств.

Михаил Кичанов