ФСБ задержала жителя Кузбасса за подготовку диверсии по заданию Украины

По подозрению в причастности к подготовке диверсии на железной дороге сотрудники ФСБ задержали жители Кузбасса. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта 2022-го по июль 2025 года уроженец Кемеровской области проживал в Польше, где был завербован спецслужбами Украины. После этого кураторы отправили злоумышленника в Кузбасс для «проведения разведывательно-подрывной деятельности».

По данным органов госбезопасности, фигуранту дела предстояло через мессенджер Signal передать информацию об объектах транспорта в регионе и совершить теракт на железнодорожных путях. В дальнейшем ему предстояло скрыться в одной из стран Евросоюза.

Александра Стрелкова