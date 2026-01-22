В Омске введут штрафы за несоответствие общественного транспорта брендбуку

Власти Омска планируют штрафовать владельцев общественного транспорта в том случае, если подвижной состав не будет выкрашен в установленные цвета. Проект соответствующих изменений в КоАП Омской области 22 января одобрил профильный комитет горсовета — по вопросам транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Считаем, что целесообразно вводить такую норму, и предлагается внести в законопроект изменения в части установления следующих административных штрафов: 10 тыс. руб. для юрлиц и индивидуальных предпринимателей за несоответствие цветовой гаммы наружной поверхности кузова транспортного средства»,— сообщил директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец.

По словам руководителя департамента, работа в этом направлении уже началась. Планируется, что все городские автобусы будут окрашены в оранжевый цвет, троллейбусы — в зеленый, трамваи — в красный. Другим изменением в КоАП предполагается ввести штрафы в 2 тыс. руб. за создание «визуального шума» (произвольная расклейка информационных и рекламных материалов) в салонах для пассажиров.

С законодательной инициативой выступят городские власти. Для внесения поправок в КоАП необходимо принятие закона парламентом Омской области.

По словам принявшего участие в заседании вице-мэра Владимира Куприянова, назвать конкретные сроки введения штрафов пока невозможно. «Сроки мы не оговариваем… Во-первых, эта наша инициатива законодательная в законодательное собрание, и она еще там должна быть принята, и, во-вторых, все подзаконные документы пока отсутствуют. Их предстоит еще только прорабатывать»,— сказал он. По словам председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрия Арчибасова, брендбук с указанием цветов для общественного транспорта будет создаваться после принятия поправок в КоАП.

Валерий Лавский