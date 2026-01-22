На 12 лет колонии осужден экс-глава Анжеро-Судженска за взятки

Анжеро-Судженский городской суд Кузбасса вынес приговор в отношении бывшего главы Анжеро-Судженска Александра Рыбалко. Его признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и назначили 12 лет колонии строгого режима и штраф 9,5 млн руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, экс-мэр с 2020-го по 2021 год получил от гендиректора ООО «СНК» взятку в размере 1,9 млн руб. Вознаграждение предназначалось за помощь в заключении 40 контрактов общей стоимостью свыше 117 млн руб. на строительство двух многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот. При этом, считают правоохранители, чиновнику было известно, что у организации отсутствуют финансовые средства на исполнение этих договоров. По указанию главы города председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Анжеро-Судженского городского округа заключила с компанией контракты с авансированием в размере 100%, говорится в сообщении надзорного ведомства. В установленный срок объекты не были сданы.

Кроме того, установило следствие, в период с ноября 2019-го по июнь 2023 года Александр Рыбалко выступал фактическим бенефициаром ООО «Отель» и организовал передачу в аренду компании муниципального имущества по стоимости ниже рыночной. В областном СУ СКР также сообщили, что на имущество бывшего главы города с целью обеспечения исполнения приговора наложен арест на общую сумму более 44,4 млн руб.

Бывшему председателю КУМИ суд назначил пять лет лишения свободы. Наказание подсудимой отсрочили до достижения ее ребенком 14 лет.

Александра Стрелкова