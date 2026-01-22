Согласовано место для строительства новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево выбрали место для строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Она будет построена параллельно существующей ВПП-1, сообщил журналистам в четверг, 22 января, заместитель генерального директора сибирского кластера холдинга «Новапорт» Константин Фуряев.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В 2025 году мы привлекали проектировщиков и при их помощи отрабатывали различные варианты размещения ВПП относительно существующей инфраструктуры. Из трех вариантов окончательно выбран один из них — проектное решение по размещению новой ВПП параллельно существующей первой ВПП. Данная конфигурация является оптимальной для аэропорта, так как позволит работать над двумя полосами — второй и новой — независимо, что увеличит пропускную способность»,— прокомментировал Константин Фуряев.

Строительство новой ВПП в Толмачево включено в нацпроект, старт работ запланирован на 2028 год. В рамках госпрограммы предусмотрено финансирование в размере 26 млрд руб. «Проектная документация предусматривает строительство новой ВПП, очистных сооружений, увеличение и удлинение периметрового ограждения и патрульной дороги, а также дополнительно прорабатываются вопросы по реконструкции перрона. Сегодня наша задача совместно с Росавиацией определиться с условиями концессионного соглашения»,— рассказала начальник юридического отдела холдинга «Новапорт» Марина Зорина. Она также отметила, что реализация начнется после того, как холдинг урегулирует имущественный вопрос, в том числе с Минобороны РФ.

В настоящее время в Толмачево действуют две ВПП — одна находится в ведении Минобороны РФ, вторая — Росавиации. Проводится реконструкция второй ВПП, завершить все этапы планируется до конца 2027 года.

Лолита Белова