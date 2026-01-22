Цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубометров впервые за 10 месяцев

Цена на газ на лондонской бирже ICE поднялась выше $500 за тыс. кубометров впервые с 21 марта 2025 года.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейший европейский газовый хаб в Нидерландах) открыли торги в 10:00 мск на уровне $469,6 за тыс. куб. м (-1,1%). В первые минуты цена достигла локального максимума в $505,3 (+6,4%). Затем началась коррекция. Динамика рассчитывается от цены предыдущего дня торгов — $475 за тыс. куб. м.

Цены на газ заметно начали расти с 15 января, тогда стоимость фьючерсов превысила отметку в $400. В прошлом году средняя цена газовых фьючерсов превысила $420 за тыс. куб. м, что на 9% больше, чем в 2024 году.