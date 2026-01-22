Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше планируют передать компании «Дом.РФ»

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) планирует передать здание гостиницы «Мадрид» на Уралмаше в Екатеринбурге «Дом.РФ» и возобновить его эксплуатацию. Ответ от АУИПИК опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Бывшая гостиница на Уралмаше — памятник федерального значения — столкнулась с многолетним забвением. Она не раз подвергалась нападениям вандалов, устраивавших пожары. А инвесторы, поначалу обещавшие взяться за реконструкцию, отказывались от своих намерений. Но вот, словно луч солнца сквозь тучи, "пробивается" обнадеживающая новость»,— прокомментировал господин Альшевских.

В 2023 году АУИПИК передало здание в аренду за рубль в год ООО «Гранд-Мадрид». На этих условиях компания должна была отремонтировать гостиницу, однако арендатор не подготовил проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) в установленный срок. Договор был расторгнут 1 декабря 2025 года.

Ирина Пичурина