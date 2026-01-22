Экс-главу «Локомотива» судят за заказное убийство 24-летней давности

Одинцовский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив», экс-главы «Транстелекома» Сергея Липатова. Ему вменяют заказное убийство.

По версии следствия, 52-летний Александр Фоминов требовал у Липатова «абонентскую плату» за сохранение контрактов фирмы последнего с РЖД. Тот вместо выполнения требования заплатил киллерам $200 тыс. за убийство Фоминова.

Александр Фоминов был застрелен 15 марта 2002 года поздно вечером, когда возвращался из Москвы к себе домой в дачный поселок «Аграрник» неподалеку от Одинцово.

Подсудимый признал вину в полном объеме.

Подробности — в материале «Ъ» «Спортивный деятель доигрался до убийства».

Ефим Брянцев