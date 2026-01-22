Малому бизнесу помогут локально

Налоговые проблемы малого бизнеса будут решать локально, хотя в Кремле и признали их «системный характер». Общепиту предложат переходный период, и налоговая отчетность вместо годовой станет квартальной. В декабре на «Прямой линии» владелец подмосковной пекарни «Машенька» сообщил президенту о сложностях перехода с патентной системы на уплату НДС. А уже 20 января предупредил о рисках вовсе закрыть семейное предприятие. Правительство в качестве варианта поддержки предложило льготы. Но чтобы их получить, компаниям МСП нужно соответствовать целому ряду условий. Тему продолжит Станислав Крючков.

Для спасения «Машеньки» вспомнили о схеме с освобождением от НДС. Это возможно при условии выплаты зарплат на уровне средней по отрасли в Подмосковье за год. Но для этого в подобных компаниях нужно уже сейчас повысить уровень оплаты труда, который существенно ниже среднего. Еще один вариант — смена ОКВЭД и оформление как производственного предприятия. Появится льгота по страховым взносам. Но пока только январь. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом сказал, что все зависит от того, как посчитать: «На 2026-й предлагается учитывать параметры деятельности не за прошлый, 2025 год, а квартальные данные. Поднял в первом квартале заработную плату, во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где действует освобождение по НДС».

Владимир Путин назвал идею Решетникова по поводу переходного периода хорошей и отметил, что «нам необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности». У конкретной семейной пекарни перспектив весеннего закрытия стало меньше, но, по сути, речь идет о схоластическом решении, считает промышленник Дмитрий Пищальников: «Проблему пытаются решить математически, но не стоит забывать, какая главная задача. Нужно увеличить количество поступлений в бюджет. Либо мы развиваем малый и средний бизнес, который у нас в районе 20%, хотя для нормально сбалансированной экономики должно быть 40%, либо мы просто увеличиваем нагрузку. Квартальная это будет отчетность или еще какая-то, не имеет принципиальной разницы, она не окажется столь существенной, потому что тренд остается прежним. Есть и устоявшееся заблуждение, что предприниматель не хочет повышать зарплату.

В текущих условиях уровень совокупных издержек такой, что бизнесмены не могут платить больше, потому что иначе прибыль становится отрицательной».

Владимир Путин 21 января заявил, что ужесточений налогового режима для МСП достаточно, а фискальная нагрузка на компании, которые продают собственную продукцию, должна быть комфортной. Для одной из 20 организаций малого бизнеса комфорта явно окажется недостаточно, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин: «Часть бизнеса может закрыться — до 5%. Плюс начнется повышение цен — до 15%, а также резкое снижение порога по НДС с 60 млн руб. до 20 млн руб. Хотя предлагалось вообще сначала 10 млн руб., но мы отстояли позицию, что в этом году будет 20 млн руб. Мы считаем, что дальше снижаться вообще не нужно. А если говорить о 10-15 млн руб., то ставка по НДС должна составлять 1%, как в Китае. Был же вариант не НДС вводить, а, к примеру, упрощенную систему налогообложения».

Реальным выходом для небольших компаний могло бы стать увеличение лимитов на патентной системе, при этом льготы переходного периода предприятиям общепита действительно пойдут на пользу, считает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук: «Точечная льгота для общепита поменяет правила игры, и ситуация начнет улучшаться. Правда, тот общепит, который не закрылся, скорее всего, перешел на АУСН, если не смог получить льготу.

Но это не решает проблемы других отраслей, которые тоже лишились права на применение патента в 2026 году: салоны красоты, грузоперевозки, а особенно розничная торговля продуктами питания».

До 2026-го порог уплаты НДС составлял 60 млн руб. в год, а не превышающие этот лимит предприятия работали на «упрощенке». С 1 января сумму снизили до 20 млн руб., с 2027 года предусмотрено снижение до 15 млн руб., а с 2028 — до 10 млн руб.

