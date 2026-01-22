Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Во Владикавказе началось строительство школы на 500 мест

В микрорайоне «Новый город» во Владикавказе приступили к строительству школы на 500 мест. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Фото: Сергей Меняйло

На территории объекта появятся спортивный, актовый и хореографический залы, а также кабинет робототехники. Также здесь обустроят зону отдыха, методический и медицинский кабинеты, шахматную студию и студию искусств. Проект предусматривает и просторную столовую.

Мария Хоперская

