Челябинскую УК собираются оштрафовать за затопление квартир

Прокуратура Калининского района Челябинска возбудила административное дело в отношении управляющей компании ООО «Мой дом Урал». За затопление квартир в доме организации грозит штраф по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению домами с нарушением требований), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку надзорное ведомство провело после информации в СМИ о коммунальной аварии в доме №173 на проспекте Победы. Выяснилось, что из-за прорыва батареи в квартире на четвертом этаже затопило несколько квартир и коммерческое помещение. Аварийная служба несвоевременно ограничила подачу горячей воды, и дом заливало более трех часов. Кроме того, возобновили подачу тоже за пределами максимально установленного срока.

Прокуратура внесла руководителю УК представление об устранении нарушений закона. По ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ организации грозит штраф от 250 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре 2025 года директора управляющей компании «Мой дом Урал» дисквалифицировали на полгода, признав виновным по ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии).

Виталина Ярховска

