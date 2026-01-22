Мэр Норильска Дмитрий Карасев может переизбраться на второй срок

Горсовет Норильска 27 января изберет мэра «северной столицы» Красноярского края. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте города.

Фото: norilsk-city.ru Мэр Норильска Дмитрий Карасев

Красноярский губернатор Михаил Котюков представил в муниципальный парламент две кандидатуры — Дмитрия Карасева и Романа Сербина.

Господин Карасев возглавляет Норильск с 2021 года. Пятилетний срок его полномочий истекает в январе. Господин Сербин является депутатом горсовета с 2007 года. В действующем созыве он возглавляет комиссию по городскому хозяйству.

Валерий Лавский