Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Норильска Дмитрий Карасев может переизбраться на второй срок

Горсовет Норильска 27 января изберет мэра «северной столицы» Красноярского края. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте города.

Мэр Норильска Дмитрий Карасев

Мэр Норильска Дмитрий Карасев

Фото: norilsk-city.ru

Мэр Норильска Дмитрий Карасев

Фото: norilsk-city.ru

Красноярский губернатор Михаил Котюков представил в муниципальный парламент две кандидатуры — Дмитрия Карасева и Романа Сербина.

Господин Карасев возглавляет Норильск с 2021 года. Пятилетний срок его полномочий истекает в январе. Господин Сербин является депутатом горсовета с 2007 года. В действующем созыве он возглавляет комиссию по городскому хозяйству.

Валерий Лавский

Новости компаний Все