При реставрации Дома Радио в Петербурге нашли барельеф 1910 годов

Во время реставрации Дома Радио, при прочистке дымовой трубы, специалисты нашли фрагменты утраченной дореволюционной лепнины из проекта первого архитектора здания Василия Косякова. Реставраторы, исследовав архивные документы, пришли к выводу, что барельеф был выполнен в 1910-х годах во время строительства здания по проекту архитектора Василия Косякова, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе банка ВТБ, который ведет работы по адаптации объекта к современному использованию.

Оригинальный барельеф размещался на стенах исторического зала, где позже открыли Третью студию Дома Радио. Однако в 1930 годах лепнина была разрушена, а ее обломки использовали для засыпки дымовой трубы. Историческую композицию в советский период заменили на новую, которая, впрочем, тоже не осталась до современных дней. По словам старшего вице-президента ВТБ Дарьи Филипповой, найденные фрагменты барельефа сохранят «как свидетельство первоначального облика зала».

«Мы ожидаем, что это не единственные уцелевшие части барельефа — в ходе работ могут найтись другие фрагменты утраченного декора. Лепнина Дома Радио заслуживает отдельного научного исследования: она отражает смену эпох и стилей в оформлении здания. Нам известно, что в советское время над Третьей студией работал архитектор Лазарь Хидекель, создавший новый барельеф. К сожалению, он тоже утрачен и пока не обнаружен»,— рассказала архитектор проекта, руководитель архитектурной мастерской «НИиПИ Спецреставрация» Мария Шапченко.

Дом Радио — здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц, построенное по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году здесь разместилось Ленинградское радио. С 2019 года Дом Радио является официальной резиденцией оркестра, хора и творческой лаборатории MusicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

В конце ноября ВТБ завершил первый этап реставрации Дома Радио. За год работ специалисты расчистили поздние наслоения, укрепили конструкцию здания и приступили к обновлению инженерных систем. Полностью проект планируется завершить к концу 2026 года.

Надежда Ярмула