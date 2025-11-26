ВТБ отреставрирует Дом благородного собрания до конца 2026 года

ВТБ завершил первый этап реставрации Дома Радио в Петербурге, сообщили в пресс-службе банка. За год работ в Доме благородного собрания специалисты расчистили поздние наслоения, укрепили конструкцию здания и приступили к обновлению инженерных систем. Полностью проект планируется завершить к концу 2026 года.

Дом Радио — здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц, построенное по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году здесь разместилось Ленинградское радио. С 2019 года Дом Радио является официальной резиденцией оркестра, хора и творческой лаборатории MusicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

На реконструкцию здание Дома Радио закрыли весной прошлого года. С 2022 года здание находится в собственности банка ВТБ, который планирует создать в здании современный культурно-образовательный центр. Реставрация идет в рамках программы «Культурная страна» от ВТБ. К примеру, еще в рамках проекта финансируются гастроли Филармонии имени Д. Д. Шостаковича и выставки в Русском музее.

С 2017 по 2020 годы в здании уже проводились ремонтные работы. Впрочем, они были лишь косметическими и подготовительными к масштабному обновлению. Однако после их завершения в Дом Радио переехали хор и оркестр MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, сейчас на время реконструкции коллектив выступает в Доме Беггровых, который находится на Невском проспекте, 62.

На данный момент в проекте задействованы более 250 специалистов. За год они вывезли из здания 12 тыс. куб. м строительного мусора, демонтировали перегородки и конструкции, не имеющие исторической ценности.

Параллельно этому на площадке идет полная замена устаревшей инженерной инфраструктуры. Специалистами прокладываются новые системы вентиляции, отопления, водоснабжения и электроснабжения.

Общая протяженность новых трубопроводов превысит 8 км, а кабельных трасс — 80 ки. Как уточнили в ВТБ, очистка лепных украшений от загрязнений и поздних наслоений выполнена более чем на 90%. В ближайшее время реставраторы полностью восстановят лепной декор, включая 14 дореволюционных гипсовых панно. Полностью проект планируют завершить к концу 2026 года.

Точный размер инвестиций в реставрацию Дома Радио не раскрывается. Однако генеральный директор «Infoline Аналитика» Михаил Бурмистров предположил, что стоимость только первого этапа может достигать 850 млн рублей. «Думаю, что это около 30% от общего бюджета. Он, в свою очередь, составляет не менее 2,5 млрд рублей»,— подытожил гендиректор.

Стефания Барченкова