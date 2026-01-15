На ремонт дорог в Свердловской области выделят 1,6 млрд рублей

В 2026 году на ремонт дорог в восьми муниципалитетах Свердловской области направят 1,6 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики региона. Соответствующее постановление было принято 15 января на заседании регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ирбит получит 241,3 млн руб. на капитальный ремонт моста через реку Ница, а Новоуральск — 51 млн руб. на начало реконструкции улицы Савчука, ведущей к новым жилым районам. В Ревде 187 млн руб. пойдут на долгожданный ремонт центральной улицы Горького»,– написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Так, Ачитскому округу направят около 111 млн руб. в 2026 году , такие суммы предусмотрены на 2027 и 2028 годы для ремонта подъезда к поселку Ялым. Артемовский получит 217,7 млн руб. на реконструкцию улицы Мира, Верхотурье — 141,6 млн руб. на ремонт дорог местного значения. Каменск-Уральский получит 330 млн руб. на ремонт дорог как опорный населенный пункт, а Североуральск — 350 млн руб. на капитальный ремонт местных дорог.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в 2025 году в Свердловской области было отремонтировано 258 км региональных автомобильных дорог. В нормативное состояние были приведены 56 участков дорожной сети и 23 искусственных сооружения.