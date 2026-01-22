Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутаты парламента Хакасии предложили маркировать продукцию ИИ

Контент, созданный при помощи искусственного интеллекта (ИИ), должен иметь соответствующую маркировку. Это положение депутаты верховного совета Хакасии намерены направить в Федеральное собрание в качестве законодательной инициативы.

Инициатива была одобрена на заседании комитета по культуре, образованию и науке республиканского парламента. «Дело в том, что дети не всегда способны отличить реальность от сгенерированного фото- или видеоряда, это нередко оказывает тяжелые психологические последствия на их психику»,— привела пресс-служба верховного совета пояснение автора предложения, председателя комитета Оксаны Развариной (КПРФ).

Инициатива, в случае ее одобрения верховным советом, будет направлена в Совет законодателей РФ при Федеральном собрании.

Валерий Лавский

