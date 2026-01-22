Директор Кадрового центра Удмуртии: у нас высокий спрос на инженеров и рабочих

Количество свободных рабочих мест на предприятиях Удмуртии в течение всего 2025 года держалось на отметке 12 тыс. вакансий, в республике наблюдается высокий спрос на специалистов инженерных и рабочих профессий. Об этом рассказал директор Кадрового центра Удмуртии Максим Фефилов, сообщает пресс-служба учреждения. Вместе с тем в регионе наблюдается низкий уровень безработицы — 0,3%.

«В числе наиболее востребованных профессий и специальностей водители, слесари, электромонтеры, токари, машинисты, швеи, диспетчеры. Среди служащих — это экономисты, бухгалтеры, врачи, инженеры, агрономы, учителя»,— перечислил он.

В 2025 году Кадровый центр оказал содействие в трудоустройстве 5,8 тыс. жителей, среди них — 1,6 тыс. представителей молодежи до 35 лет, 607 граждан предпенсионного возраста, 269 человек с ограниченными возможностями здоровья, 63 участника СВО и 65 членов их семей. Большую долю в числе трудоустроенных (60,8%) составляют женщины.

Ранее «Ъ-Удмуртия» по данным hh.ru писал, что так или иначе с нехваткой кадров в 2025 году столкнулись 98% компаний, из них 17% ощутили острый дефицит кадров, 28% — недостаток специалистов по многим направлениям. Это среди прочего толкает работодателей сокращать количество собеседований перед выходом сотрудника на работу, внедрять реферальные программы и искать кандидатов в соцсетях и на площадках, не относящихся к рекрутинговых сервисам.