Суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении выбросившего дочь из окна уфимца

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 34-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство трехлетней дочери (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР Башкирии.

Как установило следствие, утром 9 октября 2025 года в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых в Уфе фигурант уголовного дела избил свою малолетнюю дочь, а затем выбросил ее с балкона.

У пострадавшей была тяжелая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения, медикам удалось спасти ее жизнь.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого хроническое психическое расстройство и, как во время совершения преступления, так и сейчас он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, отмечается в сообщении. Эксперты рекомендовали ему лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Суд рассмотрит вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

Как сообщал «Ъ-Уфа», пациентка лечилась в Российской детской клинической больнице. Во время произошедшего ее мать со старшим сыном находились в санатории в Калининграде.

Майя Иванова