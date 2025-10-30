Выброшенного из окна в Уфе ребенка перевели из реанимации

Трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна с четвертого этажа, перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение Российской детской клинической больницы, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. У пострадавшей появились движения в конечностях, способность глотать и речь. Она находится в палате вместе с матерью.

По словам министра, пациентка самостоятельно дышит и получает консервативную терапию по компенсации последствий травм. За ее здоровьем наблюдает мультидисциплинарная команда специалистов клиники.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром 9 октября в Уфе отец выбросил трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже. В это время мать девочки и ее семилетний брат находились в санатории в Калининграде. В отношении 34-летнего уфимца возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В полиции сообщили, что после покушения на жизнь ребенка отец находился в неадекватном состоянии.

Майя Иванова