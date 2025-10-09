Россия и Пакистан рассмотрят дорожную карту по поставкам топлива

Россия и Пакистан планируют в ближайший месяц-полтора провести заседание межправкомиссии, на котором обсудят рабочую дорожную карту по поставкам топлива. Об этом сообщил министр нефти и газа Пакистана Али Первез Малик на Петербургском международном газовом форуме. На встрече стороны намерены определить конкретные объемы и виды поставок каждого вида топлива, передает ТАСС.

По словам господина Малика, нефтеперерабатывающие заводы Пакистана уже пробуют принимать российскую нефть, однако она тяжелее, чем тот сырьевой состав, к которому они привыкли, поэтому российскую нефть смешивают с более легкими сортами для оптимизации производственных планов. Пакистанские НПЗ получили по одной-две партии сырья от Pakistan Refinery Limited и от Synergico уже три-четыре, ведутся переговоры с российскими поставщиками о дальнейших поставках.

Также министр сообщил, что Пакистан видит перспективы в закупках сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России, учитывая статус РФ как крупного производителя. Хотя пока страна не планирует закупать российский сжиженный газ, ведутся переговоры по возможным контрактам, особенно учитывая растущий спрос и необходимость перемещения от долгосрочных контрактов с условиями «бери или плати» к более гибким схемам.