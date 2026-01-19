Выдача потребкредитов в Удмуртии сократилась почти на 6% в декабре

Жители Удмуртии оформили в декабре 16,1 тыс. потребительских кредитов, что на 5,8% меньше, чем в ноябре. По объему выдачи республика заняла 30-е место в РФ. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Выдача потребкредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне (1,54 млн в целом по РФ в декабре.— “Ъ-Удмуртия”). Это связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Что, в свою очередь, вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов».

Представитель бюро добавил, что кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и показателем долговой нагрузки до 50%. Он порекомендовал потенциальным заемщикам не допускать ухудшения кредитной истории.

Напомним, доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Удмуртии в декабре составила 87,1%. Год к году показатель увеличился на 3,8 процентного пункта.