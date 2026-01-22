В начале января среднесуточная аудитория «VK Видео» превысила 42 млн человек

С момента запуска в сентябре 2023 года приложение «VK (MOEX: VKCO) Видео» установили на мобильные устройства и Smart TV 100 млн раз, сообщили «Ъ» в пресс-службе VK. В декабре 2025 года ежемесячная аудитория сервиса достигла 81,5 млн пользователей.

По данным Mediascope, в первую неделю января 2026 года среднесуточная аудитория «VK Видео» превысила 42 млн человек (без учета просмотров на Smart TV и встраиваемых плееров). Общее время просмотра в VK Видео в конце 2025 года выросло в 2,1 раза (на 110%) в годовом выражении. Наибольшее вовлечение аудитории зафиксировано на платформе Smart TV — в январские праздники каждый пользователь в среднем посмотрел 241 минуту контента.

За девять месяцев 2025 года темпы роста выручки VK сократились с 21% до 10%. По словам аналитиков из отрасли, это связано с сокращением рекламной активности брендов в сервисе, а также с общей экономической ситуацией. Темпы роста среднесуточных просмотров «VK Видео» за отчетный период упали с 48,5% до 19%.

Подробности — в материале «Ъ» «ВКлючилось замедление».