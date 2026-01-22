Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье более 52 тысяч многодетных семей получат соцвыплаты

В Ставропольском крае более 52 тыс. семей, воспитывающих троих и более детей, получают социальные выплаты. Каждый год их количество увеличивается примерно на 1,5 тыс. Об этом сообщает министр труда и социальной защиты населения региона Елена Мамонтова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На эти цели из регионального бюджета направят 3 млрд руб.

Госпожа Мамонтова добавила, что в 2025 году в регионе ввели компенсацию стоимости обучения для детей из многодетных семей. Этой мерой поддержки в прошлом году воспользовались около 2 тыс. человек.

Наталья Белоштейн

