В Челябинске из-за морозов закрыли катки и отменили занятия в школах

В трех парках Челябинска 22 января закрыли катки из-за сильного похолодания. Кроме того, в школах города отменили занятия с 1 по 11 класс первой и второй смены, сообщает пресс-служба администрации.

Так, катки закрыли в детском парке имени Валентины Терешковой, городском саду имени Александра Пушкина и в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области 22-25 января может похолодать до -40°С.

Ольга Воробьева