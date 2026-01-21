В Челябинской области ожидается похолодание до -40°С

На территории Челябинской области ночью и днем 22-25 января прогнозируются аномальные холода до -40°С. Министерство общественной безопасности региона просит жителей исключить долгое пребывание на улице в этот период.

Согласно данным регионального гидрометцентра, в указанные дни ожидается слабый снег, сильного ветра не прогнозируется.

ГУ МЧС РФ по Челябинской области также предупреждает об опасных погодных явлениях и просит жителей отложить поездки на дальние расстояния и изменить свои планы на время похолодания.

Ольга Воробьева