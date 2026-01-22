ФСБ задержала сотрудников ЧЭМК за хищение ферросплавов на 25 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области 21 января задержали двух сотрудников национализированного АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и двух представителей коммерческих компаний по подозрению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Они организовали межрегиональную преступную группу для хищения имущества госпредприятия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, на протяжении длительного времени сотрудники ЧЭМК, находясь в преступном сговоре с представителями коммерческих компаний, организовали хищение ферросплавов путем занижения объемов загрузки и использования некондиционных компонентов. «Часть сплавов, предназначенных для поставки конечному потребителю в целях исполнения государственного заказа по производству спецсталей, отгружалась в процессе перевозки и заменялась на металлические продукты низшего качества»,— сообщает УФСБ России по региону.

Представители коммерческих организаций предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию об объемах поставляемой продукции, считает следствие. Похищенный металл организаторы ОПГ реализовывали на теневом рынке на территории России. По предварительной оценке УФСБ, ущерб только по одному из выявленных эпизодов превышает 25 млн руб.

Подозреваемых задержали с поличным при очередной попытке хищения ферросплавов. Уголовное дело по материалам УФСБ возбудили сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. По данным пресс-службы СУ СК России по Челябинской области, в растрате подозреваются шесть человек, в том числе мастер остывочного отделения плавильного цеха комбината. По данным ведомства, с октября 2025 года по 21 января текущего сообщники похитили ферросплавную продукцию и передали ее обществу с ограниченной ответственностью на сумму свыше 1,3 млн руб.

Всем фигурантам предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании мер пресечения.