«Росинкас» станет оператором критической инфраструктуры по работе с наличными

Центробанк (ЦБ) планирует сделать объединение «Росинкас» (в котором владеет 100% капитала) оператором критической инфраструктуры на рынке налично-денежного обращения (НДО). Это требуется для регионов, где остался один игрок на рынке инкассации и в случае его ухода в регионе окажется под угрозой доступность наличных для граждан и бизнеса, объяснил регулятор в «Основных направлениях развития НДО на 2026–2030 годы».

Как заявил «Ъ» президент «Росинкаса» Сергей Верейкин, сейчас прорабатывается вопрос обеспечения доступа к наличным для населения и бизнеса в тех регионах, где показатели доступности наличных денег низкие. «Кроме того, мы будем обеспечивать наличными и другие территории, где хотя и нет недостатка в инфраструктуре, но при проблемах со связью, при перебоях с интернетом присутствие "Росинкаса" будет гарантией бесперебойной работы инфраструктуры НДО»,— рассказал он.

Подразделения «Росинкаса» располагаются в 270 населенных пунктах. Объединение обслуживает около 200 тыс. точек банков и торгово-сервисных предприятий. Объем перевезенных ценностей за 2024 год составил более 20 трлн руб. Из-за снижения рентабельности инкассации банки оптимизируют свои подразделения и сокращают банкоматные сети. ЦБ также собирается сокращать свою инфраструктуру, предоставляющую коммерческим банкам наличные.

Подробности — в материале «Ъ» «Инкассация в одни руки».