Экс-главу Казанского вокзала обвиняют в участии во взяточничестве на 1,3 млн рублей

Бывший глава Казанского вокзала Игорь Черников обвиняется в посредничестве во взяточничестве на сумму 1,3 млн руб (ч. 4 ст. 291.1 УК), сообщает ТАСС. Он был отправлен под домашний арест Дорогомиловским судом Москвы в июне по обвинению в другом преступлении — в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщается в материалах уголовного дела, Черников получал деньги от предпринимателя, арендовавшего помещения на вокзале. Взамен он обещал предпринимателю «общее покровительство».

По информации пресс-службы РЖД, в 2024 году Игорь Черников был уволен с должности начальника Казанского вокзала. Кроме того, в декабре 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК) под домашний арест был отправлен бывший заместитель начальника Казанского вокзала Максим Белицкий.