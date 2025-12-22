Япония готовится к перезапуску крупнейшей в мире АЭС

Власти японской префектуры Ниигата в понедельник, как ожидается, одобрят решение о перезапуске крупнейшей в мире АЭС Kashiwazaki-Kariwa, сообщает Reuters. АЭС принадлежит Tokyo Electric Power Co (TEPCO), которая управляла разрушенной в 2011 году АЭС «Фукусима–Дайити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo / Reuters Фото: File Photo / Reuters

Касивадзаки-Карива, расположенная примерно в 220 км к северо-западу от Токио, была одной из 54 АЭС, остановленных после мощного землетрясения и цунами в Фукусиме. С того момента в Японии перезапустили 14 из 33 действующих электростанций, чтобы сократить импорт ископаемого топлива, а по возможности и отказаться от него. В случае одобрения TEPCO рассматривает возможность повторного запуска первого из семи реакторов станции 20 января.

Как сообщается, 60% населения префектуры не считают, что «условия для перезапуска были выполнены», а почти 70% обеспокоены тем, что станцией управляет TEPCO. Ранее в этом году TEPCO пообещала вложить в префектуру $641 млн в течение следующих 10 лет, стремясь заручиться поддержкой жителей Ниигаты.

Перезапуск первого реактора Касивадзаки-Карива позволит увеличить поставки электроэнергии в Токио на 2%, подсчитало министерство торговли страны. Премьер-министр Санаэ Такаити поддерживает возобновление использования атомной энергии для укрепления энергетической безопасности и снижения стоимости импортируемого ископаемого топлива, на долю которого приходится от 60% до 70% производства электроэнергии в Японии. В прошлом году Япония потратила $68 млрд на импорт СПГ и угля, что составляет десятую часть от общих затрат на импорт.

Эрнест Филипповский