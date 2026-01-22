Дефицит торгового баланса Японии по итогам 2025 года сократился вдвое

Министерство финансов Японии отчиталось о результатах внешней торговли в 2025 году. Страна, как и в предыдущие пять лет, остается с минусовым торговым балансом, но дефицит удалось сократить на 52,9%, до 2,65 трлн иен (около $17,4 млрд).

Согласно статистике, объем экспорта 2025 году составил 110,4 трлн иен ($694 млрд) — с ростом на 3,1%. Объем импорта вырос на 2,1%, до 113 трлн иен ($713 млрд).

Самый большой дефицит торгового баланса Японии был зафиксирован в январе прошлого года — 2,76 трлн иен ($18,2 млрд), это был двухлетний максимум. Впоследствии ситуация складывалась в сторону улучшения.

Эрнест Филипповский