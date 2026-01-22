До апреля суд продлил арест начальнику отдела СКР по Кузбассу

Дзержинский райсуд Новосибирска продлил срок содержания в СИЗО бывшему руководителю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кузбассу Леониду Харитонову. Ему вменяют получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О задержании бывшего правоохранителя стало известно в начале декабря 2025 года. Как пишет ТАСС, Леонид Харитонов задержан по подозрению в получении взятки по делам в сфере медицины. Сумма взятки, которую, по версии следствия, получил фигурант дела, не раскрывается.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе расследуется уголовное дело о коррупции в отношении бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Он обвиняется в получении взяток от представителя коммерческой фирмы за заключение договоров на закупку и поставку медицинских изделий, а также за общее покровительство.

Александра Стрелкова