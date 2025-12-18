Полиция возбудила дело после нападения на продавца магазина в Петербурге

Сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении 60-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожилой петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 16 декабря напал на 57-летнюю сотрудницу магазина на Дальневосточном проспекте. Он распылил ей в лицо содержимое аэрозольного баллончика после просьбы не курить в помещении.

Злоумышленника задержали по горячим следам в этот же день у дома на проспекте Большевиков. Помимо уголовного дела на жителя Невского района составили административный протокол за мелкое хулиганство. Сейчас нападавший находится под стражей.

Андрей Маркелов