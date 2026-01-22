В Кузбассе оштрафовали бабушку, посадившую за руль 9-летнего внука

Госавтоинспекция оштрафовала на 30 тыс. руб. бабушку, посадившую за руль 9-летнего внука в Новокузнецке. Пенсионерку привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу, не имеющему водительского удостоверения), рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По информации полиции, экипаж ДПС во время патрулирования на улице Литовской обратил внимание на Hyundai Creta: несмотря на отсутствие других машин, иномарка двигалась очень медленно и при виде гаишников резко остановилась.

В салоне на водительском кресле находился 9-летний мальчик, а с переднего пассажирского места к сотрудникам полиции вышла его бабушка. Пенсионерка утверждала, что внук лишь посидел за рулем машины, однако ее показания опровергла запись с видеорегистратора.

Илья Николаев