В Китае начали судить организаторов акций памяти о протестах на Тяньаньмэнь

В четверг в Высоком суде Гонконга началось судебное разбирательство в отношении трех бывших лидеров расформированной группировки, занимавшейся организацией акций памяти о протестах на площади Тяньаньмэнь. Об этом сообщает Reuters.

На скамье подсудимых 68-летний Ли Чук Ян, 74-летний Альберт Хо и 40-летняя Чоу Хан Тун. Последняя, адвокат по роду деятельности, находится в предварительном заключении с сентября 2021 годат. Им инкриминируется «подстрекательство к подрыву государственной власти». Согласно принятому в 2020 году в КНР закону о нацбезопасности, им грозит до 10 лет заключения.

Группа до 2020 года (до эпидемии COVID-19) организовывала ежегодные пикеты «в память о жертвах подавления протестов на площади Тяньаньмэнь» в Пекине 4 июня 1989 года, уточняет агентство. Власти КНР публичного поминовения не допускали.

Как сообщается, во вступительном слове прокуроры объявили ключевой вопрос разбирательства — является ли публично заявленная цель группы «покончить с однопартийным правлением» незаконным подстрекательством других лиц к совершению действий, направленных на свержение государственной власти. В суде ожидаются допросы свидетелей. Процесс находится в фокусе внимания различных западных правозащитных организаций.

Эрнест Филипповский