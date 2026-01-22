Бывшего министра лесного хозяйства Приморья будут судить по обвинению в коррупции

В Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении экс-министра министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Валентина Карпенко. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, бывший министр в период с 2017 по 2020 годы получил в общей сложности 3,5 млн руб. взяток — «за согласование сделок по уступке арендных прав на три лесных участка», а также «за общее покровительство юридических лиц, осуществлявших предпринимательскую деятельность в лесопромышленной сфере».

Валентин Карпенко был арестован в августе прошлого года. На его банковские счета также наложен арест.

С поста министра лесного хозяйства края господин Карпенко был уволен в декабре 2020 года в связи с окончанием контракта. В феврале 2023 года бывший чиновник был признан Советским райсудом Владивостока виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и оштрафован на 80 тыс. руб. Как установил суд, экс-куратор лесного хозяйства Приморского края без проведения открытых торгов продлил договоры аренды лесных участков с двумя организациями.

В 2019 году предшественник Валентина Карпенко на посту главы департамента лесного хозяйства администрации Приморья Владимир Иванов за получение взятки в размере $550 тыс. был приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере свыше 35 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток