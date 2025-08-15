Экс-министр лесного хозяйства Приморья арестован по обвинению в коррупции

Следственными органами СКР по Приморскому края возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Валентина Карпенко. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК).

Фото: СУ СКР по Приморскому краю

«С ноября 2016 по февраль 2020 года ...Карпенко на систематической основе через посредника получал взятки от лесозаготовителей за принятие положительных решений по переуступке права аренды лесных участков, а также за общее покровительство, выражающееся в поддержке позиции взяткодателя в коммерческих спорах»,— говорится в сообщении регионального управления СКР.

С поста министра лесного хозяйства края господин Карпенко был уволен в декабре 2020 года в связи с окончанием контракта.

Общая сумма взяток, по версии следователей, составила свыше 3,5 млн руб. Валентин Карпенко арестован сроком на 2 месяца.

В феврале 2023 года бывший чиновник был признан Советским райсудом Владивостока в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и оштрафован на 80 тыс. руб. Как установил суд, экс-куратор лесного хозяйства Приморского края без проведения открытых торгов продлил договоры аренды лесных участков с двумя организациями.

В 2019 году предшественник Валентина Карпенко на посту главы департамента лесного хозяйства администрации Приморья Владимир Иванов за получение взятки в размере $550 тыс. был приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере свыше 35 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток