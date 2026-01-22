Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса вылетели во Владивосток

Резервный самолет, в котором находятся пассажиры совершившего аварийную посадку борта «Узбекских авиалиний», долетел из Красноярска в Ташкент, следует из сообщения авиакомпании. Пассажиры, как сообщили ТАСС в аэропорту Красноярска, пройдут там таможенные процедуры, и позже пересядут на рейс до пункта назначения.

21 января Boeing 767-300, следовавший рейсом Ташкент–Владивосток, совершил аварийную посадку в Красноярске. На борту находились 101 пассажир и 21 член экипажа, никто не пострадал. Западно-Сибирская транспортная прокуратура отстранила борт от эксплуатации.

«Узбекские авиалинии» отправили в Красноярск резервный самолет, чтобы доставить пассажиров во Владивосток. Однако по первоначальному маршруту борт полететь не смог: как сообщили в авиакомпании, этому помешали требования Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил. Пассажиров решили доставить во Владивосток по измененному графику.