Резервный борт из Ташкента не сможет доставить пассажиров во Владивосток

Резервный самолет «Узбекских авиалиний», направленный из Ташкента для эвакуации пассажиров аварийно севшего в Красноярске рейса во Владивосток, не сможет выполнить перелет, сообщила пресс-служба авиакомпании. Он вернется в столицу Узбекистана, передает «РИА Новости».

Причиной отмены запланированного рейса Красноярск–Владивосток названы «изменение условий выполнения полета и необходимость соблюдения требований авиационной безопасности РФ». В компании объяснили, что выполнение перевозки по первоначальному маршруту оказалось невозможным в соответствии с Воздушным кодексом и Федеральными авиационными правилами.

Резервный борт вылетит из Красноярска в Ташкент в 5:30 по местному времени (1:30 мск) вместе с пассажирами. Новый рейс из Ташкента во Владивосток запланирован на 9:00 по местному времени (7:00 мск).

Самолет Boeing 767-300 «Узбекских авиалиний» экстренно сел в Красноярске по техническим причинам 21 января. Посадка прошла штатно, пострадавших нет. Западно-Сибирская транспортная прокуратура отстранила борт от эксплуатации.