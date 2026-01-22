Билла и Хиллари Клинтон хотят привлечь к ответственности за неявку на допрос

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности проголосовал за привлечение Билла и Хиллари Клинтон к ответственности за неявку на допрос по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Комитет вручил супругам повестки для дачи показаний 13 и 14 января, но они отказались явиться. В ходе заседания также была отклонена поправка демократов, предусматривающая привлечение к ответственности генерального прокурора Пэм Бонди за задержку в публикации материалов по делу, сообщает Axios.

Голосование прошло с результатом 28 против 15. Привлечение к ответственности за неуважение к Конгрессу может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа до 100 тыс. долларов. Этот шаг — первый в цепочке процедур: далее законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, после чего он будет передан в Министерство юстиции для дальнейшего рассмотрения и возможного возбуждения уголовного дела.

Ранее Билл и Хиллари Клинтон заявили, что требование дать показания является политическим преследованием и «юридически неисполнимо». Дело Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, было возбуждено в 2019 году. Он был задержан в Нью-Йорке, но скончался в тюремной камере в августе 2019 года. Прокуратура установила, что он покончил жизнь самоубийством.