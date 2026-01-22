Bloomberg: Apple планирует сделать из Siri полноценный чат-бот с ИИ

Apple в конце 2026 года планирует модернизировать Siri из голосового помощника в полноценный чат-бот с искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, проект под кодовым названием Campos станет ответом на доминирование OpenAI и Google в области генеративного ИИ.

По информации источников агентства, чат-бот будет глубоко встроен в операционные системы iPhone, iPad и Mac. Новая Siri сможет выполнять сложные многошаговые задачи: например, находить фотографию по описанию и редактировать ее, писать электронные письма на основе данных календаря или управлять настройками устройства.

Технологической основой для нового чат-бота станут ИИ-модели Google Gemini, за доступ к которым Apple ежегодно платит Google около $1 млрд.

Анонс технологии ожидается в июне на Всемирной конференции разработчиков, а выпуск запланирован на сентябрь в составе обновлений iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, отмечает Bloomberg. При этом в ближайшие месяцы выйдет обновление Siri в версии iOS 26.4, которое добавит анализ содержимого экрана и улучшенный веб-поиск.

Ранее Apple делала ставку на интеграцию ИИ в отдельные функции, а не на создание отдельного чат-интерфейса. Решение ускорить разработку связано с давлением со стороны конкурентов: Samsung и китайские производители уже внедрили аналогичные решения, а OpenAI активно нанимает инженеров Apple и работает над собственными устройствами.