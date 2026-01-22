Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение статьи в другом издании

Мосгорсуд удовлетворил иск бизнесмена Артема Зуева к «Новой газете» о защите чести, достоинства, деловой репутации и обязал издание опубликовать опровержение на статью от 2021 года. Однако, поскольку сайт газеты, лишенной аккредитации СМИ, заблокирован, ее обязали опубликовать опровержение на другой площадке. Текст разместило у себя РБК.

Господин Зуев судился с «Новой» из-за публикации «Деньги плохо мыли», в которой, по заявлению истца, были распространены ложные сведения о его деятельности. Материал был посвящен делу Сергея Магнитского и, как писала газета, роли бизнесмена в финансовых схемах, якобы связанных с этим делом.

Юрист «Новой газеты» Екатерина Седова рассказала РБК, что сам истец просил опубликовать опровержение в другом СМИ. Господин Зуев указал два издания в качестве возможных площадок: «Ъ» и РБК, и по итогу суд сам определился с ресурсом, на котором «Новой» нужно было опубликовать опровержение.

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов назвал безмерной наглостью требование публиковать опровержение в другом СМИ, которое никак не относится к судебному слушанию. Адвокат и бывший представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский назвал решение «вполне корректным». Он объяснил, что постановление пленума Верховного суда разрешает возлагать на ответчика обязанность публиковать опровержение за свой счет в другом СМИ, причем по закону выбор площадки остается на усмотрение суда.