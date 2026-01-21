Вылетевший из Ташкента самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways по техническим причинам совершил посадку в Красноярске. На борту было 122 пассажира и члены экипажа, никто не пострадал, сообщила пресс-служба аэропорта.

Лайнер выполнял рейс HY707 Ташкент—Владивосток. Он сел в аэропорту в 14:46 по местному времени (10:46 мск). Посадка прошла штатно, «в соответствии с установленными процедурами обеспечения безопасности», добавили в аэропорту.