Дело экс-замминистра обороны РФ Булгакова вернули следствию

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве почти на 49 млн руб., вернули следствию для дополнительного расследования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, постановление о возврате дела подписал первый заместитель генерального прокурора, указав на недостатки в расследовании. «Указал на несостыковки с установлением ущерба по делу, также возникли вопросы к проведенной экспертизе»,— сказал собеседник агентства. Следователь обжаловал это решение.

Дело касается контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая незаконно получила 49 млн руб. Сам генерал вину не признает и утверждает, что не получал этих денег — они оставались на счетах подрядчика.

Вместе с Булгаковым под стражей находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Им продлен арест.

Как стало известно «Ъ», 14 января уголовное дело Булгакова направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинения. Этому предшествовало ознакомление фигурантов с 42 томами расследования, которое они начали еще в июне 2025 года.

