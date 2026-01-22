Мурашко: сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки» в 2026 году

Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки» Минцифры на время отключения мобильной связи, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Минцифры проработало этот вопрос, и он будет реализован, по их данным, в первом квартале 2026 года»,— сказал глава Минздрава на совещании с членами правительства, посвященном вопросам «Прямой линии» (цитата по сайту Кремля).

Вопрос о включении приложений мониторинга глюкозы в «белые списки» прозвучал во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Системы мониторинга глюкозы, зачастую иностранные, передают данные об уровне сахара на смартфоны, и отключения мобильного интернета в регионах сейчас лишают возможности контролировать состояние здоровья, сообщала журналистка ГТРК «Белгород» Анна Рудченко.

На «Прямой линии» Владимир Путин предложил два варианта решения этой проблемы. Первый — переходить на отечественное программное обеспечение. Второй — договариваться с иностранными производителями о переводе сервисов в Россию.